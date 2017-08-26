Училка

Верхний пост

Привет всем заглянувшим!

Меня зовут Алла, я - химик-биолог широкого (очень широкого) профиля, коренная сибирячка, живущая в Германии, а это - мой журнал об открытии Германии. Мной. А также вообще об открытии этого мира и его странных обитателей.

Что вы найдете в моем журнале:

- мои фоторепортажи из разных интересных и странных мест, как то: город в лесу, мечеть, посольство России в Берлине, город, в котором остановилось время, или с разных интересных и странных мероприятий, например: выставка зигующих волков, демонстрация имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург, день открытых художественных мастерских.

- политика - в особенности политические действа, свидетелем или участником которых я была лично, как то: русский митинг у канцелярии Меркель, оппозиционный митинг в Берлине, русскоязычная политтусовка в исторической Культурной пивоварне.

- сногсшибательные истории из жизни безумного города Берлина, например: история с Гитлером и Геббельсомистория с писсуаром, история с молекулярным человеком.

- истории из лично моей жизни - в них, истории, я почему-то постоянно попадаю, чтобы не сказать - вляпываюсь...

Чего вы не найдете в моем журнале: заказных постов, репостов, 18+, уважения к чувствам верующих и политкорректности.

Дружу взаимно с авторами интересных мне блогов.

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Путешествие в прусскую глубинку: Ютербог
Часть 1. Башни и стены Название города звучит, как имя какого-то древнего языческого бога - Ютербог. Jüterbog - один из тех маленьких немецких городков, где время не то, чтобы остановилось, но, во всяком случае, заметно притормозило. Это типичный прусский городок, с его булыжными…
Хабаровск

Рутина. Текучка. Коронавирус.

Как известно, человек привыкает ко всему, вот и к коронавирусу тоже... А куда денешься, привыкли - как стало ясно, что коронавирус пришел всерьез и надолго... Уже на автомате натягиваешь маску у входа в магазин и на остановке городского транспорта. Так же вписалась в прочую рутину ежевечерняя стирка маски. Готовя одежду, в которой завтра идти, кладешь и подходящую по тону маску (ну да, мне уже говорили, что выбирать маску под цвет свитера - пижонство, ну а как иначе, если она нынче часть прикида?!).

Еще заметила, что моя любимая помада, которая от Шанель, стала как-то быстро расходоваться. Раньше-то я ее на повседневку не использовала, а сейчас приходится. Потому что другие помады под маской смазываются, а "Шанели" ничего не делается.

Учимся сейчас в нормальном режиме. Ну, почти. По школьным коридорам надо ходить в масках, и нас начальство постоянно долбает, чтобы мы долбали учеников, чтобы соблюдали масочный режим. Смысл этого, если честно, не очень понятен - на уроках-то то все равно все без масок. Ограничить распространение вируса одним классом, если вдруг что? Так все равно нереально, во всяком случае, при кабинетной системе, когда классы в каждом кабинете постоянно меняются - как ни проветривай, но весь воздух в кабинете за перемену не сменится. Возможно, имело бы смысл, если бы учились в режиме полу-карантина, как весной, когда дети сидят по одному, а каждый день в школе присутствует только одна параллель, но сейчас-то учимся в обычном режиме!
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Хабаровск

О сообщнике парижского убийцы



Еще об убийстве правоверным мусульманином парижского учителя.

Напомню ход событий.

Учитель истории рассматривал с учениками тему "свобода мнений". В рамках этой темы он рассказывал про историю с карикатурами в "Шарли Эбдо". Прежде чем их показывать, он спросил, есть ли в классе мусульмане и сказал, что они могут выйти, если им неприятно смотреть. Несколько человек вышло.

Насчет дальнейшего сведения противоречивы - мы же можем судить только по тому, что пишут СМИ, а их версии расходятся. По одной версии, одна девочка-мусульманка, несмотря на предупреждение, осталась, а потом пожаловалась папаше. Но другие СМИ пишут, что ее вообще в этот день не было в школе. Как бы там, ни было, но папаша стал организовывать травлю против учителя в инете.
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Хабаровск

Является ли ношение масок во время эпидемии абсурдом?

"Я, конечно, не доктор. Но вроде несложно догадаться, что для микроскопического вируса маска не может быть препятствием. "

Ах, "несложно догадаться"...

Так не догадываться надо было, а биологию в школе не мимо проходить!

Кратко и популярно.

Можно носить маски FFP3 - там размер пор такой, что и вирусы не пропускают, защита не менее 99%. Или FFP2 - они дешевле и слабее, но 95% защиты - тоже неплохо.

Но долго в таких масках находиться тяжело, да в большинстве случаев это и не нужно, и обычные сгодятся. Конечно, одиночную вирусную частицу они не задержат. Но, как мы все помним из школьного курса биологии, вирусы попадают в воздух при кашле, чихании, разговоре с мельчайшими капельками слюны и носовой слизи. Именно в таких аэрозолях вирусы и содержатся в воздухе, или это все оседает на пылинки, которые есть всегда. А вот пылинки и микрокапельки маски как раз прекрасно задерживают.

И еще один момент. Даже самые мощные маски не дают 100%-ной защиты, один или несколько процентов вероятности всегда остаются. Еще можно заразиться не путем вдыхания, а если вирус попадет на слизистую глаза, например. Чем меньше вирусных частиц в воздухе, тем ниже вероятность такого попадания, а также ниже вероятность заражения, если вирусы все же проникли в организм через слизистую. (Как мы все помним из того же школьного курса биологии, если в организм попадет только одна вирусная частица - ничего не будет. И если две... Вирусная атака должна быть достаточно массивной, чтобы иммунная система не справилась.)

А вирусов в воздухе тем больше, чем больше людей без масок, маска же в обоих направлениях действует. Поэтому олухи, не носящие масок, ставят под удар не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих.



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Хабаровск

Осторожно: ислам



https://www.dw.com/ru/ubijstvo-v-parizhskom-metro-rasceneno-kak-terakt/a-55305879

Это было два дня назад, но активизировалась исламская нечисть еще в конце сентября, и именно по поводу Шарли Эбдо.

От 25 сентября этого года:


https://www.bbc.com/russian/news-54295912

Думаю, все уже знают об этой истории (а кто не знает, может посмотреть по ссылке), поэтому ничего особо писать не буду, только некоторые фото.
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Хабаровск

Про икспертов

Обнаружила вот забавную картинку, в которой есть та самая сермяжная правда жизни:



"Признанные эксперты нашего времени

1980-е - ведущий ученый
1990-е - докторант
2000-е - медиа-эксперт
2010-е - Карен с Фейсбука"

Где-то как-то они правы...
Хабаровск

Природа настолько очистилась, что...

Не секрет, что из-за эпидемии коронавируса, точнее, из-за связанных с ней ограничений, происходят и кое-какие положительные изменения - вода и воздух становятся чище, в города возвращаются животные...Например:

"Пандемия коронавируса и введённые вследствие карантинные меры благоприятно влияют на состояние экологии. Природа буквально восстанавливается без присутствия человека... Впервые за долгое время в марте 2020 года вода в каналах Венеции стала прозрачной настолько, что можно разглядеть плавающих под водой рыб. Это произошло после введения в Италии полного карантина и запрета на движение лодок по водным путям Венеции..."



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