Ах, "несложно догадаться"...Так не догадываться надо было, а биологию в школе не мимо проходить!Кратко и популярно.Можно носить маски FFP3 - там размер пор такой, что и вирусы не пропускают, защита не менее 99%. Или FFP2 - они дешевле и слабее, но 95% защиты - тоже неплохо.Но долго в таких масках находиться тяжело, да в большинстве случаев это и не нужно, и обычные сгодятся. Конечно, одиночную вирусную частицу они не задержат. Но, как мы все помним из школьного курса биологии, вирусы попадают в воздух при кашле, чихании, разговоре с мельчайшими капельками слюны и носовой слизи. Именно в таких аэрозолях вирусы и содержатся в воздухе, или это все оседает на пылинки, которые есть всегда. А вот пылинки и микрокапельки маски как раз прекрасно задерживают.И еще один момент. Даже самые мощные маски не дают 100%-ной защиты, один или несколько процентов вероятности всегда остаются. Еще можно заразиться не путем вдыхания, а если вирус попадет на слизистую глаза, например. Чем меньше вирусных частиц в воздухе, тем ниже вероятность такого попадания, а также ниже вероятность заражения, если вирусы все же проникли в организм через слизистую. (Как мы все помним из того же школьного курса биологии, если в организм попадет только одна вирусная частица - ничего не будет. И если две... Вирусная атака должна быть достаточно массивной, чтобы иммунная система не справилась.)А вирусов в воздухе тем больше, чем больше людей без масок, маска же в обоих направлениях действует. Поэтому олухи, не носящие масок, ставят под удар не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих.



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