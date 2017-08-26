Верхний пост
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Привет всем заглянувшим!
Меня зовут Алла, я - химик-биолог широкого (очень широкого) профиля, коренная сибирячка, живущая в Германии, а это - мой журнал об открытии Германии. Мной. А также вообще об открытии этого мира и его странных обитателей.
Что вы найдете в моем журнале:
- мои фоторепортажи из разных интересных и странных мест, как то: город в лесу, мечеть, посольство России в Берлине, город, в котором остановилось время, или с разных интересных и странных мероприятий, например: выставка зигующих волков, демонстрация имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург, день открытых художественных мастерских.
- политика - в особенности политические действа, свидетелем или участником которых я была лично, как то: русский митинг у канцелярии Меркель, оппозиционный митинг в Берлине, русскоязычная политтусовка в исторической Культурной пивоварне.
- сногсшибательные истории из жизни безумного города Берлина, например: история с Гитлером и Геббельсом, история с писсуаром, история с молекулярным человеком.
- истории из лично моей жизни - в них, истории, я почему-то постоянно попадаю, чтобы не сказать - вляпываюсь...
Чего вы не найдете в моем журнале: заказных постов, репостов, 18+, уважения к чувствам верующих и политкорректности.
Дружу взаимно с авторами интересных мне блогов.
Меня зовут Алла, я - химик-биолог широкого (очень широкого) профиля, коренная сибирячка, живущая в Германии, а это - мой журнал об открытии Германии. Мной. А также вообще об открытии этого мира и его странных обитателей.
Что вы найдете в моем журнале:
- мои фоторепортажи из разных интересных и странных мест, как то: город в лесу, мечеть, посольство России в Берлине, город, в котором остановилось время, или с разных интересных и странных мероприятий, например: выставка зигующих волков, демонстрация имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург, день открытых художественных мастерских.
- политика - в особенности политические действа, свидетелем или участником которых я была лично, как то: русский митинг у канцелярии Меркель, оппозиционный митинг в Берлине, русскоязычная политтусовка в исторической Культурной пивоварне.
- сногсшибательные истории из жизни безумного города Берлина, например: история с Гитлером и Геббельсом, история с писсуаром, история с молекулярным человеком.
- истории из лично моей жизни - в них, истории, я почему-то постоянно попадаю, чтобы не сказать - вляпываюсь...
Чего вы не найдете в моем журнале: заказных постов, репостов, 18+, уважения к чувствам верующих и политкорректности.
Дружу взаимно с авторами интересных мне блогов.